Israele rilascia un totale di 1968 prigionieri palestinesi

00:01:52 min
|
2 ore fa

Un bambino viene sollevato verso le braccia di un uomo a bordo di uno dei pullman della Croce Rossa Internazionale, che riporta dentro Gaza 1700 persone, incluse donne e qualche minorenne, prelevati dall'enclave durante questi due anni di conflitto dall'esercito israeliano e detenuti senza accuse né processo. Una folla tutt'intorno li aspetta, per molti è il ritorno a casa tanto atteso, per altri è il ritrovare una libertà svuotata dallo scoprire che la loro famiglia è morta, e che la loro casa non esiste più. Nelle stesse ore quelle in cui Donald Trump fa il suo ingresso alla Knesset, 154 detenuti con pene ergastolane o pesantissime, dovute a omicidio, tentato omicidio, attraversano il confine verso l'Egitto per essere poi esiliati in altri Paesi. Le loro famiglie denunciano "Le autorità israeliane non ci hanno rilasciato i permessi per viaggiare verso il Cairo". Nel frattempo tornano a casa anche le persone scarcerate di Gerusalem Est e di Ramallah. Ovunque i festeggiamenti sono proibiti. Tutti i familiari dei detenuti hanno subito intimidazioni. Vietato parlare con la stampa, vietato sventolare bandiere palestinesi, vietate le celebrazioni. Alcuni svengono per la felicità, altri rimangono delusi. Chi stavano aspettando è stato deportato, ma nessuno li ha avvisati. Nessun nome pesante della politica palestinese è stato rilasciato in questo scambio, così come nessun esponente di spicco della società civile di Gaza. Qualcuno dice "Vogliamo solo la pace, speriamo che sia tutto finito". Altri invece sono di opinione contraria, "Non può finire niente fino alla creazione di uno stato palestinese". . .

I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase dueI punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
mondo
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
00:02:04 min
| 1 ora fa
pubblicità
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio OrienteTrump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
mondo
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
00:02:19 min
| 1 ora fa
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a GazaRiapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
mondo
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
00:02:13 min
| 1 ora fa
ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"
mondo
Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"
00:00:44 min
| 2 ore fa
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leaderVertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
mondo
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
00:00:22 min
| 2 ore fa
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordoMedioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
mondo
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
00:00:57 min
| 2 ore fa
ERROR! Summit Sharm, tutti i leader presentiERROR! Summit Sharm, tutti i leader presenti
mondo
Summit Sharm, tutti i leader presenti
00:00:40 min
| 3 ore fa
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e BlairSharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
mondo
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
00:00:31 min
| 3 ore fa
La commozione dell'ostaggio Evyatar DavidLa commozione dell'ostaggio Evyatar David
mondo
La commozione dell'ostaggio Evyatar David
00:00:35 min
| 4 ore fa
ERROR! L'ostaggio Matan Zangauker incontra la madre dopo il rilascioERROR! L'ostaggio Matan Zangauker incontra la madre dopo il rilascio
mondo
L'ostaggio Matan Zangauker incontra madre dopo il rilascio
00:00:33 min
| 4 ore fa
Rientro ex detenuti palestinesi in cisgiordaniaRientro ex detenuti palestinesi in cisgiordania
mondo
Ramallah, arrivano bus con prigionieri palestinesi liberati
00:01:00 min
| 4 ore fa
Donald Trump arriva a Sharm-el-SheikhDonald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
mondo
Donald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
00:00:57 min
| 4 ore fa
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase dueI punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
mondo
I punti del piano di pace a Gaza, ora inizia la fase due
00:02:04 min
| 1 ora fa
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio OrienteTrump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
mondo
Trump in Israele: al via una nuova era per il Medio Oriente
00:02:19 min
| 1 ora fa
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a GazaRiapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
mondo
Riapre Rafah, aumentano i camion che entrano a Gaza
00:02:13 min
| 1 ora fa
ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"ERROR! Donald Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistera a questa nuova alba"
mondo
Trump dopo la firma: "Meraviglioso assistere a nuova alba"
00:00:44 min
| 2 ore fa
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leaderVertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
mondo
Vertice Sharm el-Sheikh, foto di gruppo dei leader
00:00:22 min
| 2 ore fa
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordoMedioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
mondo
Medioriente, dalla liberazione degli ostaggi alla firma dell'accordo
00:00:57 min
| 2 ore fa
ERROR! Summit Sharm, tutti i leader presentiERROR! Summit Sharm, tutti i leader presenti
mondo
Summit Sharm, tutti i leader presenti
00:00:40 min
| 3 ore fa
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e BlairSharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
mondo
Sharm el Sheikh, stretta di mano Trump e Blair
00:00:31 min
| 3 ore fa
La commozione dell'ostaggio Evyatar DavidLa commozione dell'ostaggio Evyatar David
mondo
La commozione dell'ostaggio Evyatar David
00:00:35 min
| 4 ore fa
ERROR! L'ostaggio Matan Zangauker incontra la madre dopo il rilascioERROR! L'ostaggio Matan Zangauker incontra la madre dopo il rilascio
mondo
L'ostaggio Matan Zangauker incontra madre dopo il rilascio
00:00:33 min
| 4 ore fa
Rientro ex detenuti palestinesi in cisgiordaniaRientro ex detenuti palestinesi in cisgiordania
mondo
Ramallah, arrivano bus con prigionieri palestinesi liberati
00:01:00 min
| 4 ore fa
Donald Trump arriva a Sharm-el-SheikhDonald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
mondo
Donald Trump arriva a Sharm-el-Sheikh
00:00:57 min
| 4 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità