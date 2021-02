Israele, sperimentazione farmaco anti-covid

Come sapete ci sono due fasi, la prima è l'infezione virale, come un'influenza. In 5 6 giorni circa il 6% della popolazione vede un peggioramento a causa della sovrareazione del nostro sistema immunitario, ciò che viene chiamato la tempesta di citochine e questo è proprio quello che il nostro farmaco cerca di evitare, cioè la sovrareazione del sistema immunitario. È basato su una ricerca che va avanti da venti anni, una ricerca su una proteina, la CD 24 che gioca un grande ruolo sul sistema immunitario.