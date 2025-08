Israele studia una strategia per la liberazione degli ostaggi

Secondo fonti israeliane, questa settimana il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo gabinetto di governo, decideranno qual è la migliore strategia per liberare gli ostaggi all'interno della Striscia di Gaza, ovvero, se tentare una operazione militare totale per una vittoria definitiva così, è stata descritta in Israele in questi ultimi mesi, oppure se tornare al tavolo delle trattative. Sempre secondo queste fonti il gabinetto sembra essere estremamente, diviso con il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Difesa Israel Katz che ancora, appunto non hanno preso una decisione in merito, mentre ovviamente i ministri di estrema destra stanno spingendo per una opzione militare totale. Dall'altra parte invece l'esercito israeliano sembrerebbe cercare di mettere un freno in questo momento, alle operazioni militari, perché si sta discutendo di tutto questo in Israele, perché Sappiamo in questo fine settimana, l'inviato speciale per il Medio Oriente americano Steve Witkoff, ha fondamentalmente annunciato, che gli Stati Uniti non stanno più cercando un accordo parziale con Hamas, ma un accordo finale, una soluzione finale a questo conflitto, che oramai continua da 21 mesi e chiaramente l'opinione pubblica israeliana ed il governo sono stati molto influenzati anche dai video dei due ostaggi israeliani fondamentalmente in pelle e ossa affamati all'interno Striscia di Gaza ieri notte il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha detto "Questi video provano che Hamas non è interessata a delle trattative". Le famiglie degli ostaggi hanno pubblicato un comunicato, hanno accusato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu fondamentalmente di proporre un piano che equivale ad una frode se veramente pensano di liberare gli ostaggi con opzione militare Queste le parole delle famiglie degli ostaggi mentre Hamas ha fatto sapere che tornerà al tavolo delle trattative solo soltanto se Israele permetterà un ingresso di almeno 250 camion al giorno di aiuti umanitari. Intanto la guerra all'interno della Striscia di Gaza continua, ci sono stati alcuni palestinesi uccisi nella mattinata nell'area di Deir al Balah. .