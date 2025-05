Israele verso il sì a proposta tregua Usa, Hamas riflette

Dopo annunci, smentite e pressioni internazionali, arriva il sì di Israele alla proposta statunitense per un cessate il fuoco a Gaza. Un piano, quello delineato dall'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, non poi così diverso dai precedenti e che prevede la liberazione di 10 ostaggi israeliani vivi e la restituzione di 18 corpi. La scarcerazione di un migliaio di detenuti palestinesi dalle carceri e una tregua temporanea di 60 giorni. Nel caso di mancato accordo raggiunto al termine di questo periodo, lo Stato Ebraico potrebbe riprendere i combattimenti o decidere di estendere il cessate il fuoco in cambio di altri ostaggi. Una proposta ancora al vaglio dei funzionari di Hamas, che però si dicono frustrati per la mancanza di garanzie statunitensi, che la tregua temporanea diventi permanente e per un piano dicono troppo. a favore del governo Netanyahu. Intanto l'offensiva israeliana a Gaza continua a mietere vittime. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute della Striscia, controllato dal gruppo palestinese Hamas, nelle ultime ore hanno perso la vita almeno 64 persone, tra cui 23 a causa di un raid che ha colpito il campo profughi di Al-Bure nel centro dell'enclave, zona dove ha aperto il terzo centro di distribuzione. di aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation, fondazione svizzera, sostenuta da Stati Uniti e imposta da Israele per gestire da sola la consegna dei beni essenziali alla popolazione palestinese, al posto delle organizzazioni non governative internazionali, ampiamente criticata dalle ONG di tutto il mondo e dalle Nazioni Unite per non essere imparziale. .