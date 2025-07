Istanbul, islamisti protestano per vignetta su profeti

A Istanbul centinaia di persone sono scese in piazza contro una vignetta pubblicata dalla rivista satirica Leman, che mostrerebbe i profeti Maometto e Mosè mentre si stringono la mano in cielo, con missili che volano sotto di loro. La rivista si è scusata, affermando che non intendeva raffigurare i profeti né offendere l’Islam, ma molti conservatori religiosi si sono detti profondamente offesi. Il vignettista Dogan Pehlevan è stato arrestato insieme ad altri tre uomini, in un clima di forte tensione e divieto di assembramenti.