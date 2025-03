Italia, Francia, Germania e Gb a favore del piano della Lega Araba per Gaza

"Noi Ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito accogliamo con favore l'iniziativa araba di un piano di ripresa e ricostruzione per Gaza. Il piano indica un percorso realistico per la ricostruzione di Gaza e promette, se attuato, un miglioramento rapido e sostenibile delle catastrofiche condizioni di vita dei palestinesi che vivono a Gaza". L'inizio della dichiarazione dei Ministri degli Esteri di Roma, Parigi, Berlino e Londra è una mano aperta verso il mondo arabo e uno schiaffo a Washington l'ennesimo passo che mette in contrapposizione netta le due sponde dell'Atlantico mai così lontane. Il documento prosegue infatti, sottolineando come sia necessario tenere conto sia delle esigenze di Israele che dei palestinesi. Perciò non c'è alcuna possibilità di dialogo con Hamas, mentre si riconosce la NP come interlocutore. E questo è in netto contrasto con le mosse di Trump, che invece ha autorizzato un dialogo diretto con l'organizzazione islamista che il suo stesso Paese classifica peraltro come terroristica, mentre per Gaza prevede la deportazione di tutta la popolazione. Un passo importante, anche se non decisivo, vista la situazione sul campo che resta ancora molto complessa e visto anche l'orientamento così polverizzato della comunità internazionale. Nel frattempo tutta l'area del Medio Oriente continua a mandare segnali di un'instabilità preoccupante e la Siria, che si pensava avesse avviato un percorso di normalizzazione, è precipitata nuovamente nel caos con scontri violenti tra la minoranza alawita le forze leali all'attuale Governo. La costiera tra la Latakia e Tartus fino a Hama, nell'entroterra sono in fiamme da almeno tre giorni. Le testimonianze e i filmati raccolte dall'Organizzazione per i Diritti Umani in Siria sono scioccanti: cumuli di cadaveri di civili, tra cui donne, anziani e bambini. Per certi aspetti si tratta di una resa dei conti contro la minoranza alawita una setta sciita non riconosciuta dall'Islam cui apparteneva la famiglia Assad e che ha costituito l'élite siriana durante gli anni del regime. Saliti al potere i sunniti di Hayat Tahir Al-sham, guidati da Mohammed al-Jolani, gli alawiti si sono barricati nelle roccaforti costiere, santuari che Damasco non può e non vuole tollerare. .