Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio

Viveva stabilmente a Formentera da circa 10 anni, la donna ritrovata morta domenica mattina all'interno del suo appartamento di Es Pujols, importante centro turistico dell'isola. Con lei risiedeva il suo compagno italiano e un figlio di 15 anni avuto da una precedente relazione. Si chiamava Luisa Asteggiano, 45 anni ed era originaria di Bra, in provincia di Cuneo. L'uomo, Ivan Sauna, 51 anni, è stato interrogato e arrestato con l'accusa di omicidio. Originario di Busto Arsizio, era titolare di un'agenzia di viaggi. Sul caso stanno indagando le autorità spagnole. Secondo quanto finora ricostruito la coppia spesso litigava. Dissapori ed incomprensioni erano frequenti stando ad alcune testimonianze. La donna, inoltre, avrebbero raccontato alcuni vicini era apparsa negli ultimi tempi anche in condizioni di salute precarie. Secondo le prime indagini sul suo corpo sarebbero state rinvenute numerose ferite compatibili con un pestaggio o con una violenta aggressione, anche se sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Per la Guardia Civil spagnola si tratterebbe di un femminicidio. .