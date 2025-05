Italiano rapito New York, indagini su una terza persona

Sono ancora molti i punti da chiarire sul caso di cronaca che ha sconvolto il lussuoso quartiere Soho di Manhattan, dal quale venerdì mattina è riuscito a fuggire un giovane italiano, Michael Valentino Teofrasto Carturan, dopo essere stato sequestrato e torturato per oltre due settimane. Il suo aggressore, John Woeltz, un trader di criptovalute, è stato arrestato e si trova in carcere senza condizionale. Ancora da chiarire, invece, le responsabilità di una donna, Beatrice Folchi, 24 anni. Fermata in un primo momento, è stata poi rilasciata in attesa di chiarire la sua posizione. In queste ore emerge anche la presenza nella casa degli orrori di una terza persona. Secondo il New York Post si tratterebbe di un milionario svizzero, anche lui legato al mondo delle criptovalute. Carturan, questo il nome della vittima, 28 anni, originario di Rivoli, studi fra Torino e Cuneo e appassionato di criptovalute, da quanto ricostruito finora dalle indagini, era arrivato a New York il 6 maggio. Qui si era visto con l'imprenditore Woeltz, che conosceva e col quale aveva fatto alcuni affari. Una volta entrato nel suo appartamento, l'inferno: minacce, aggressioni e non solo. Il 28enne italiano sarebbe stato legato ad una sedia, costretto ad assumere droghe, minacciato con una motosega, per ottenere password d'accesso sui suoi conti correnti dove vi sarebbe, sembra, una discreta fortuna in criptovalute. Così il piano messo in atto dall'imprenditore americano, attivo nel settore delle criptovalute, con un patrimonio stimato di 100 milioni di dollari. In attesa che le indagini riescano a dare risposta a tutti i punti ancora oscuri della vicenda, una cosa è certa: l'arresto di Woeltz segue una serie di attacchi a personalità nel settore delle criptovalute, negli Stati Uniti e anche altrove, in cui le vittime e le loro famiglie sono state rapite o aggredite a scopo di estorsione. .