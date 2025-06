Javier Cercas: “Vi racconto la Chiesa di oggi”

Questo è un enorme malinteso del nostro tempo. I papi, la Chiesa non ha un potere politico effettivo. Quello che io voglio ritornare la complessità alla Chiesa e raccontare la diciamo il suo il suo discorso religioso, che è quello che, in questo si ha un'autorità su molta gente, ma questo discorso religioso si nasconde sotto il discorso politico e lo dico io che non sono una persona religiosa. Pensare nella chiesa, nei nostri termini politici, come destra e sinistra, il Papa Francesco che cosa era di destra era di sinistra, ma era un po' di destra, un po' di sinistra, non è la forma di capire i papi, neanche questo né il Papa Francesco né nessuno. Ma oggi non hanno un potere, cioè effettivamente il Papa Leone, è stato nel balcone della le prime, quasi le prime parole nel balcone della, Basilica San Pietro dicendo basta di guerra, basta di guerre, basta di guerre. Quante guerre sono finite? Quante? Nessuna. Finire con le guerre lo devono fare i politici, è questo il suo il suo il suo lavoro. .