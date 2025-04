Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, è a Roma per un incontro a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. Dopo un colloquio riservato, è previsto un bilaterale allargato ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Vance ha espresso ottimismo sulla fine della guerra in Ucraina. Durante la visita potrebbe partecipare alla funzione del Venerdì Santo in Vaticano.