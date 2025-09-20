Jet russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega violazione spazio aereo

12 minuti. Tanto sarebbe durata la violazione dello spazio aereo estone da parte dei tre mig russi sul golfo di Finlandia, denunciata dal governo estone che ha invocato l'Articolo 4 della NATO, come fatto dalla Polonia il 10 di settembre in occasione dell'incursione dei droni sul proprio territorio. Ad intercettare i mig russi sono subito decollati gli F-35 italiani in forza al Comando NATO. Il Cremlino però smentisce che i propri aerei abbiano oltrepassato i confini di altre nazioni, così come ha smentito di aver mandato i droni sulla Polonia. Ma le tensioni tra la Russia e gli alleati della NATO sono in crescendo. Anche la Romania ha denunciato l'ingresso di un drone russo sul proprio spazio aereo nei giorni scorsi e l'Estonia sostiene che questa sia stata la quinta violazione dello spazio aereo da parte della Russia solo quest'anno. Il primo ministro estone ha chiesto consultazioni con il resto dell'Alleanza e spinge per una risposta unita e forte della NATO ad ogni tipo di provocazione. Per l'Europa si tratta appunto di una provocazione molto pericolosa, mentre il Presidente ucraino Zelensky, definisce l'incursione russa come l'ennesima e inaccettabile destabilizzazione, e critica gli alleati per il ritardo con cui stanno imponendo sanzioni alla Russia. "Ne parlerò con Trump la prossima settimana al vertice ONU", ha detto Zelensky, "Stiamo perdendo molto tempo. Legare le possibili sanzioni statunitensi alla richiesta ai Paesi europei di non acquistare petrolio dalla Russia, significa rallentare la pressione su Putin". Sul campo, in Ucraina, intanto la Russia rivendica la conquista di altri due villaggi in Donbass e attacca pesantemente la città di Dnipro, dove ci sono decine di feriti. L'esercito ucraino rivendica invece altri due attacchi alle raffinerie russe nelle regioni di Saratov degli idrocarburi russa, che è la prima fonte economica a sostegno della guerra. degli idrocarburi russa, che è la prima fonte economica a sostegno della guerra. .