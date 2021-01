Johnson: vaccinate 1,3 milioni di persone nel Regno Unito

Credo che se tutti quanti guardassero alla situazione che ci sopraffà, tutti capirebbero che non abbiamo scelta, viste le statistiche, oltre il 2% della popolazione adesso è infettata e questo significa oltre un milione di persone in Inghilterra. Noi, il Governo, stiamo usando ogni secondo di questo lock down per utilizzare una sorta di schermo intorno, quello schermo invisibile intorno ai più vulnerabili e più anziani con la vaccinazione, quindi possiamo iniziare a porre fine a questa crisi. Posso dirvi già da questo pomeriggio che il vaccino AstraZeneca e quello di Pfizer combinati ci hanno permesso di vaccinare già oltre un milione di persone in Inghilterra, 1.000.000,3 in tutto il Regno Unito.