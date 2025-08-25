Kalashnikov scoperto dai carabinieri a Marina di Gioiosa

00:01:00 min
|
1 ora fa

Il 25 agosto i carabinieri hanno trovato un mitra Kalashnikov nascosto a Marina di Gioiosa Ionica, nel centro abitato. L’arma da guerra era occultata in un nascondiglio, scoperto durante un rastrellamento con lo Squadrone eliportato Cacciatori Calabria. I militari hanno parlato di un “dato inquietante” sulla presenza di arsenali della criminalità organizzata. Lo scorso ottobre, nello stesso comune, era stato rinvenuto un altro Kalashnikov insieme a numerose armi e due persone erano state arrestate.

Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan YounisGaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
mondo
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
00:00:40 min
| 16 minuti fa
pubblicità
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confineGaza, carri armati e soldati israeliani al confine
mondo
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confine
00:00:40 min
| 1 ora fa
ERROR! FL ALLUVIONE YEMENERROR! FL ALLUVIONE YEMEN
mondo
Yemen, alluvioni devastano Aden: interi quartieri sommersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
A Washington la Guarda Nazionale viene armataA Washington la Guarda Nazionale viene armata
mondo
Usa, a Washington la Guarda Nazionale viene armata
00:02:13 min
| 1 ora fa
Usa, incendio Oregon: Flat Fire devasta oltre 8 mila ettariUsa, incendio Oregon: Flat Fire devasta oltre 8 mila ettari
mondo
Usa, incendio Oregon: Flat Fire devasta oltre 8 mila ettari
00:00:39 min
| 3 ore fa
Israele, attacco a capitale yemenita Sana'aIsraele, attacco a capitale yemenita Sana'a
mondo
Israele, attacco a capitale yemenita Sana'a
00:01:12 min
| 3 ore fa
ERROR! FL GAZA CITYERROR! FL GAZA CITY
mondo
Alte colonne di fumo su Gaza City dopo raid israeliani
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendio Pickett in California: oltre 2.750 ettari in fumoIncendio Pickett in California: oltre 2.750 ettari in fumo
mondo
Incendio Pickett in California: oltre 2.750 ettari in fumo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Tifone Kajiki colpisce l’isola cinese di HainanTifone Kajiki colpisce l’isola cinese di Hainan
mondo
Tifone Kajiki colpisce l’isola cinese di Hainan
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra in Ucraina, si attendono progressi per i negoziati: il punto tra Kiev, Mosca e WashingtonGuerra in Ucraina, si attendono progressi per i negoziati: il punto tra Kiev, Mosca e Washington
mondo
Ucraina, negoziati: il punto tra Kiev, Mosca e Washington
00:02:04 min
| 16 ore fa
Medioriente, ancora decine di morti dentro GazaMedioriente, ancora decine di morti dentro Gaza
mondo
Medioriente, ancora decine di morti dentro Gaza
00:02:08 min
| 17 ore fa
ERROR! FL YEMENERROR! FL YEMEN
mondo
Israele-Yemen, raid su Sanaa dopo missili lanciati da Houthi
00:01:00 min
| 18 ore fa
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan YounisGaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
mondo
Gaza, un secondo attacco colpisce l'ospedale di Khan Younis
00:00:40 min
| 16 minuti fa
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confineGaza, carri armati e soldati israeliani al confine
mondo
Gaza, carri armati e soldati israeliani al confine
00:00:40 min
| 1 ora fa
ERROR! FL ALLUVIONE YEMENERROR! FL ALLUVIONE YEMEN
mondo
Yemen, alluvioni devastano Aden: interi quartieri sommersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
A Washington la Guarda Nazionale viene armataA Washington la Guarda Nazionale viene armata
mondo
Usa, a Washington la Guarda Nazionale viene armata
00:02:13 min
| 1 ora fa
Usa, incendio Oregon: Flat Fire devasta oltre 8 mila ettariUsa, incendio Oregon: Flat Fire devasta oltre 8 mila ettari
mondo
Usa, incendio Oregon: Flat Fire devasta oltre 8 mila ettari
00:00:39 min
| 3 ore fa
Israele, attacco a capitale yemenita Sana'aIsraele, attacco a capitale yemenita Sana'a
mondo
Israele, attacco a capitale yemenita Sana'a
00:01:12 min
| 3 ore fa
ERROR! FL GAZA CITYERROR! FL GAZA CITY
mondo
Alte colonne di fumo su Gaza City dopo raid israeliani
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendio Pickett in California: oltre 2.750 ettari in fumoIncendio Pickett in California: oltre 2.750 ettari in fumo
mondo
Incendio Pickett in California: oltre 2.750 ettari in fumo
00:01:00 min
| 4 ore fa
Tifone Kajiki colpisce l’isola cinese di HainanTifone Kajiki colpisce l’isola cinese di Hainan
mondo
Tifone Kajiki colpisce l’isola cinese di Hainan
00:01:00 min
| 4 ore fa
Guerra in Ucraina, si attendono progressi per i negoziati: il punto tra Kiev, Mosca e WashingtonGuerra in Ucraina, si attendono progressi per i negoziati: il punto tra Kiev, Mosca e Washington
mondo
Ucraina, negoziati: il punto tra Kiev, Mosca e Washington
00:02:04 min
| 16 ore fa
Medioriente, ancora decine di morti dentro GazaMedioriente, ancora decine di morti dentro Gaza
mondo
Medioriente, ancora decine di morti dentro Gaza
00:02:08 min
| 17 ore fa
ERROR! FL YEMENERROR! FL YEMEN
mondo
Israele-Yemen, raid su Sanaa dopo missili lanciati da Houthi
00:01:00 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità