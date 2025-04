Kawasaki Robotics ha svelato CORLEO, un leone robot cavalcabile pensato per il futuro della mobilità. Alimentato da un generatore a idrogeno e dotato di motori in ogni zampa, si guida con movimenti del corpo e manubri. Le zampe si adattano a terreni difficili, assorbono urti e mantengono stabile la postura del pilota. Pensato per esplorazioni off-road, potrebbe diventare realtà entro il 2050.