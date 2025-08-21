Chiudi Menu
Kiev: "Nella notte 40 missili e 574 droni sull'Ucraina"
00:01:00 min
|
1 ora fa
Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte con 40 missili di vario tipo e 574 droni.
mondo
Gaza, Idf: "Iniziata prima fase dell'occupazione"
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Usa, l’uragano Erin provoca allagamenti Carolina del Nord
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Medioriente, parente ostaggio morto: "Liberate gli altri"
00:01:25 min
| 3 ore fa
mondo
Medioriente, approvato il piano militare per Gaza City
00:01:51 min
| 15 ore fa
mondo
Guerra Ucraina, drone russo in Polonia, Odessa in fiamme
00:01:51 min
| 16 ore fa
mondo
Ucraina, Turchia si candida a ospitare vertice
00:02:03 min
| 17 ore fa
mondo
Perù, sequestrate 1,5 tonnellate di cocaina
00:01:00 min
| 17 ore fa
mondo
Un milione di persone a rischio se evacuata Gaza City
00:02:08 min
| 18 ore fa
mondo
Londra, processo al frontman Kneecap tra proteste e tensioni
00:01:00 min
| 19 ore fa
mondo
Timeline, la guerra in Ucraina e il no di Trump alle truppe Usa sul campo
00:32:20 min
| 19 ore fa
mondo
Timeline, l'approvazione del piano di invasione di Gaza City
00:19:18 min
| 19 ore fa
mondo
Attacco russo a Sumy: decine i feriti, anche tre bambini
00:01:00 min
| 19 ore fa
