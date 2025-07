Kiev valuta uscita da accordo di Ottawa

Droni e mine, la guerra ucraina va avanti a spallate e strappi. Lo strappo a cui sta pensando Kiev con l'annuncio dell'uscita dalla Convenzione di Ottawa, trattato che mette al bando le mine antiuomo estrema difesa dall'avanzata russa. Spallate con droni, come quelli che riversati sugli aeroporti russi, hanno mandato in tilt il traffico aereo, 1200 voli ritardati o cancellati in 48 ore, un tilt costato lunedì mattina la poltrona al Ministro dei trasporti russo Roman Starovoyt, rimosso con decreto presidenziale; cacciato direttamente dall'amico fidato Putin; un'onta insopportabile che l'avrebbe spinto al suicidio, ma il condizionale, come per tutti gli apicali del Cremlino è d'obbligo. Un'indagine della direzione investigativa principale comitato investigativo russo di Mosca appurerà certamente la dinamica sulla morte. Il del Ministro 53 anni, fedelissimo di Putin è stato trovato nella sua auto con accanto un revolver. Spallate con droni, ancora quelli che avrebbero lasciato 20mila persone senza luce in Ucraina e senza gas nella provincia di Sumy colpendo le infrastrutture energetiche della regione. Ma più che la mancanza di luce e gas, gli ucraini temono il venir mancare del sostegno militare americano ed europeo. Che li lascerebbe in balia dell'avanzata russa. La storia di Oliesky è l'emblema del sentimento ucraino. Oliesky è un giovane soldato ucraino che ha perso una gamba su una mina antiuomo disseminata nella foresta del Kursk. Da sei mesi combatte con la riabilitazione, ma sull'uscita dal trattato sulle mine antiuomo non ha dubbi. Nonostante tutto Olievski è convinto l'Ucraina deve ritirarsi da quel trattato. Se vuole difendersi in futuro le mine sono facili da reperire, è un'arma sporca che costa poco, ma lascia segni indelebili sulle persone. .