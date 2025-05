Kim Kardashian è arrivata in tribunale a Parigi per testimoniare sulla rapina subita nel 2016 nella sua stanza d’hotel. Accompagnata dalla madre Kris Jenner, ha riferito in aula, dove non sono ammesse telecamere, i momenti di terrore vissuti. I rapinatori l’avrebbero legata con fascette e nastro adesivo, fuggendo con gioielli per milioni di dollari, tra cui un anello da 4 milioni donatole dall'ex marito Kanye West .