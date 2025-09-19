Kimmel, le proteste negli USA per lo show cancellato

È il mondo dei Late night show, dell'intrattenimento, che si unisce alle proteste scattate dopo la sospensione del programma di Jimmy Kimmel. Le proteste vanno avanti davanti agli studi televisivi e online, dove sono in molti ad annunciare la disdetta alla piattaforma Walt Disney proprietaria del canale televisivo. Proteste che mobilitano il gotha della satira a "stelle e strisce" partendo dal ritorno del Daily Show di Jon Stewart dopo 10 anni. Siamo tutti Jimmy Kimmel e se Abc pensa che questo soddisferà il regime è terribilmente ingenuo, ha detto Stephen Colbert, il cui show, vincitore di un Emmy, chiuderà il prossimo anno, dopo che il conduttore aveva criticato la decisione della Paramount Global di risolvere con un accordo economico da 16 milioni di dollari una causa intentata da Trump per la messa in onda di un'intervista con l'ex vicepresidente Kamala Harris, che secondo l'ex Tycoon era volta a favorirla nel corso della campagna elettorale delle ultime presidenziali. È a rischio la libertà di parola e di pensiero, dicono da New York a Hollywood. Alla gente piace ridere e questo non cambierà mai, ha detto lo stesso Kimmel. .