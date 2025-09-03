La casa come ossessione: i libri di Ira Levin

"In realtà questi scrittori come poi succederà con con Stephen King, con l'Overlook hotel e così via, che parlano delle case, in realtà parlano di qualcosa di veramente innato in noi. Dentro la casa c'è il nostro mondo è un piccolo mondo, ci sono le nostre. speranze ci sono le nostre paure, ci sono le mura che ci chiudono, ci sono le finestre che ci danno luce e a seconda di come stiamo, la stessa casa può sembrarci bella o brutta, luminosa, o cupa, quindi in Rosemary Baby, raccontiamo in realtà qualcosa di molto all'avanguardia, cioè la condizione della donna". .