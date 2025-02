La Nasa lancia un satellite per mappare l’acqua lunare

Il 26 febbraio, la NASA ha lanciato dalla Florida il satellite Lunar Trailblazer per mappare l’acqua sulla superficie lunare, specialmente nei crateri in ombra ai poli. Il satellite, grande quanto una lavastoviglie, è stato trasportato da un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center. L’acqua sulla Luna potrebbe essere essenziale per future basi spaziali, fornendo risorse per bere, respirare e produrre carburante per razzi. Questa missione aiuterà a comprendere meglio la distribuzione dell’acqua lunare e il suo potenziale utilizzo per l’esplorazione spaziale.