La normalità dopo il coronavirus, torna "Idee per il dopo"

Eravamo nel pieno dell’era della velocità ma poi per due mesi siamo stati completamente fermi. Dialoghiamo di questo, di come stiamo cambiando e di come cambieremo ancora. E ripartiamo dalle idee, idee per il dopo. Lawrence Wright, Megan Greene, David Quammen, Alessia Melegaro e Riccardo Sabatini. Se ci sarà un mio normal includerà la consapevolezza che la normalità è molto fragile. L’aumentare di una consapevolezza individuale e collettiva sul piacere di passare del tempo insieme. Le città potrebbero riorganizzarsi in modo interessante per esempio creando una sensazione di igiene. Come riuscire ad aiutare i pazienti, come riuscire a costruire vaccini, come riuscire a riattivare il sistema immunitario. Credo che la globalizzazione dovuta ai Governi top down calerà drasticamente, mentre la globalizzazione digitale bottom up aumenterà.