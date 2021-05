Un gruppo di archeologi ha ritrovato in Kenya i resti di un bambino di 3 anni sepolto 78mila anni fa. Il mondo in cui i resti sono stati disposti nella tomba indicano che si è trattata di una sepoltura rituale. Si tratta della testimonianza della più antica sepoltura fatta nella storia dell'umanità. Credit: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) / National Research Centre on Human Evolution (CENIEH) via Storyful.