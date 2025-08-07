Mondo, la puntata del 6 agosto

00:37:02 min
3 ore fa
Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimana
mondo
Trump: pronto a incontrare Putin la prossima settimana
00:01:46 min
| 3 ore fa
La storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su Nagasaki
mondo
La storia di Fred Olivi, il copilota di origini italiane che sganciò la bomba atomica su Nagasaki
00:03:13 min
| 11 ore fa
Sergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in Georgia
mondo
Sergente spara a cinque commilitoni nella base di Fort Stewart in Georgia
00:01:53 min
| 11 ore fa
Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e Galizia
mondo
Incendi in Spagna, squadre in azione in Andalusia e Galizia
00:01:00 min
| 16 ore fa
Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente Nawrocki
mondo
Folla a Varsavia per l'insediamento del presidente Nawrocki
00:01:00 min
| 16 ore fa
Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersi
mondo
Alluvioni in India, continua la ricerca dei dispersi
00:01:00 min
| 16 ore fa
80 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima
mondo
80 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima
00:01:00 min
| 16 ore fa
Protesta in Israele per consegna corpo OdehProtesta in Israele per consegna corpo Odeh
mondo
Protesta in Israele per consegna corpo Odeh
00:02:44 min
| 17 ore fa
Usa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunteUsa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunte
mondo
Usa e Corea del Sud, esercitazioni militari congiunte
00:00:59 min
| 19 ore fa
Australia, calo dei coralli della grande barriera corallinaAustralia, calo dei coralli della grande barriera corallina
mondo
Australia, calo dei coralli della grande barriera corallina
00:01:00 min
| 21 ore fa
Hiroshima, l'ottantesimo anniversario dal lancio della bomba atomica
mondo
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
00:02:13 min
| 22 ore fa
Ucraina, incontro Witkoff-Putin a MoscaUcraina, incontro Witkoff-Putin a Mosca
mondo
Ucraina, incontro Witkoff-Putin a Mosca
00:01:44 min
| 22 ore fa
