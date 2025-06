L'aritmetica dei missili: quanti ne hanno Iran e Israele

Sì, è una guerra che si combatte nei cieli, missili contro missili, visto che l'Iran, ricordiamo, non ha una propria aeronautica, quindi non può raggiungere Israele in altro modo. Partiamo proprio dall'Iran per capire dove, pendono i numeri della guerra. Beh negli ultimi giorni ha lanciato più di 400 missili balistici contro Israele. Tenete conto che nei due casi, due bombardamenti del 2024, aveva avuto un ritmo giornaliero ben superiore addirittura a ottobre ne aveva lanciati 200 in un solo giorno. Quanti ne sono rimasti negli arsenali? Tra quelli distrutti da Israele e quelli già lanciati ne rimarrebbero circa meno di 1000, chiaramente difficile dare delle stime precise, si partiva da più o meno all'inizio dei combattimenti una settimana fa. Il dato che più preoccupa Teheran è questo trend decrescente. 180 missili lanciati nel primo giorno e poi non si è più raggiunta però neanche superata la soglia dei 100 missili balistici lanciati, siamo circa a una ventina, trentina al giorno, negli ultimi casi difficile andare a saturare le difese aeree, israeliane con questi numeri, perché non ne riesce a lanciare di più l'Iran, anche perché non ha a disposizione dei lanciamissili o comunque non tutti quelli che aveva a disposizione all'inizio del conflitto, Israele sta distruggendo questi sistemi di lancio, senza i quali chiaramente i missili balistici iraniani non possono essere lanciati contro Israele. Vediamo invece cosa accade, a Israele, appunto, secondo il Washington Post e le sue fonti, oggi lo scudo israeliano potrà rimanere attivo a questi ritmi per 10-12 giorni senza rifornimenti americani, questa è un'enorme postilla perché in realtà gli americani hanno dei sistemi, antimissile in Israele e li stanno anche rifornendo, quindi in realtà è probabile che Israele possa garantire più giorni di difesa aerea, difesa aerea che ha un costo di circa 300 milioni di dollari a notte a questo ritmo, perché i missili sono molto molto costosi. Ma qual è il risultato di questa guerra missilistica? Circa il 10% dei missili iraniani sono arrivati a terra, non è detto che abbiano colpito gli obiettivi, tutto il resto è stato intercettato per adesso dall'esercito israeliano nelle ultime ore e l'Iran ha utilizzato dei missili balistici ipersonici più difficili da intercettare. .