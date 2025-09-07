Chiudi Menu
Skylights Room
News
News
Mondo
L'Assemblée national francese vota la fiducia al governo Bayrou
00:02:10 min
|
33 minuti fa
mondo
Mo, Israele intensifica i bombardamenti su Gaza
00:02:04 min
| 2 ore fa
mondo
A Londra quasi 900 arresti alla manifestazione per Palestine Action
00:01:41 min
| 3 ore fa
mondo
Bruxelles, migliaia in piazza per Gaza e contro Israele
00:01:00 min
| 5 ore fa
mondo
Global Flottilla, missione pronta a partire tra pochi giorni
00:01:46 min
| 6 ore fa
mondo
Serbia, Pride e protesta anti-governo si uniscono a Belgrado
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Israele, nuove proteste per ostaggi e fine della guerra
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Mosca colpisce sede governo Kiev, più grande attacco da 2022
00:02:07 min
| 2 ore fa
mondo
Carlo Acutis proclamato santo da Papa Leone XIV
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Ucraina colpisce oleodotto Druzhba in Russia con droni
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Presto a casa i 300 sudcoreani arrestati dall'ICE
00:01:56 min
| 7 ore fa
mondo
Papa Leone: "Dio non vuole la guerra, vuole la pace"
00:02:28 min
| 2 ore fa
mondo
Chicago, in migliaia scendono in piazza contro l’ICE
00:01:00 min
| 8 ore fa
