Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato martedì 15 luglio il presidente cinese Xi Jinping a Tianjin, in occasione del vertice dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione di Shanghai per la cooperazione. Lavrov ha trasmesso i saluti di Putin e discusso con Xi della visita del leader russo in Cina, prevista per settembre. Al centro anche la cooperazione bilaterale e le cerimonie per la vittoria nella Seconda guerra mondiale.