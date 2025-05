Le accuse di Zakharova ai media Ue: "Campo di concentramento dell'informazione"

Mentre si discutono nuovi pacchetti di sanzioni e piani di riarmo, le tensioni tra l'Unione Europea e la Russia coinvolgono anche il terreno dell'informazione. Proprio qualche giorno fa, durante un incontro con la stampa, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha infatti accusato le istituzioni europee di limitare la libertà d'espressione, paragonando lo stato dell'informazione del Continente a quello di un campo di concentramento in cui sarebbero reclusi i cittadini. Il commento è arrivato a difesa di un'intervista realizzata dall'emittente italiana ByoBlu, già nota per le sue posizioni filo-putiniane, al propagandista russo Vladimir Soloviev. Intervista che aveva generato perplessità da parte delle istituzioni europee e in particolare della Vicepresidente dell'Eurocamera Pina Picierno. Per Zakharova, l'episodio sarebbe indicativo del pericolo in cui versa la democrazia in Europa, minacciata da casi di censura e propaganda. A sottolinearlo è però la stessa portavoce russa, che solo qualche settimana fa su Telegram alimentava la fake news secondo cui il Presidente francese Macron avrebbe fatto uso di cocaina sul treno diretto verso Kiev, su cui viaggiava in compagnia del Premier britannico Starmer e del Cancelliere tedesco Merz. Al di là delle reciproche accuse, un quadro più oggettivo sullo stato della libertà di espressione è fornito dalla classifica globale realizzata ogni anno dall'organizzazione "Reporter senza frontiere" in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa che si celebra il 3 maggio. Nel 2025 la Russia risulta 171esima su un totale di 180 Paesi, a causa della condizione dei media. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, quelli indipendenti sono stati banditi o additati come agenti stranieri e indesiderabili. Tutti gli altri sono invece sottoposti a censura militare. .