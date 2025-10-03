Le manifestazioni di solidarietà con i palestinesi e gli attivisti della Flotilla

I manifestanti riempiono le strade anche fuori dai confini italiani in solidarietà con il popolo palestinese e con gli attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati dalla marina israeliana mentre tentavano di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari. Migliaia di dimostranti si sono radunati davanti all'ambasciata israeliana ad Atene. Lo stesso è avvenuto a Barcellona dove centinaia di studenti spagnoli e internazionali hanno marciato scandendo slogan come: Non è una guerra, è un genocidio, Libertà per la Palestina e il popolo unito non sarà mai sconfitto. Anche in Israele gli attivisti pacifisti si sono radunati vicino alla zona di confine con Gaza per protestare contro l'intercettazione delle imbarcazioni e l'arresto di oltre 450 attivisti stranieri, tra cui l'attivista svedese Greta Thunberg. .