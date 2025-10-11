Le prime immagini della devastazione della Striscia di Gaza

00:01:36 min
|
6 ore fa
Dopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da GazaDopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da Gaza
mondo
Dopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da Gaza
00:02:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
Tregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazzaTregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazza
mondo
Tregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazza
00:01:31 min
| 2 ore fa
Tennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersiTennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersi
mondo
Tennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Le forze ucraine usano gli HIMARS contro l'esercito russoLe forze ucraine usano gli HIMARS contro l'esercito russo
mondo
Le forze ucraine usano gli HIMARS contro l'esercito russo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Terremoto nelle Filippine, residenti alle prese con i danniTerremoto nelle Filippine, residenti alle prese con i danni
mondo
Terremoto nelle Filippine, residenti alle prese con i danni
00:01:00 min
| 3 ore fa
Libano, attacchi israeliani uccidono almeno una personaLibano, attacchi israeliani uccidono almeno una persona
mondo
Libano, attacchi israeliani uccidono almeno una persona
00:01:00 min
| 3 ore fa
Gaza, Giudetti: è una guerra di odio, a pagare il prezzo più alto sono i bambiniGaza, Giudetti: è una guerra di odio, a pagare il prezzo più alto sono i bambini
mondo
Gaza, Giudetti: è una guerra di odio, a pagare il prezzo più alto sono i bambini
00:02:50 min
| 3 ore fa
ERROR! TG1110V045ERROR! TG1110V045
mondo
La devastazione della Striscia di Gaza ripresa dal drone
00:01:37 min
| 5 ore fa
Le prime immagini della devastazione della Striscia di GazaLe prime immagini della devastazione della Striscia di Gaza
mondo
Le prime immagini della devastazione della Striscia di Gaza
00:01:53 min
| 6 ore fa
ERROR! Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del PartitoERROR! Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del Partito
mondo
Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del Partito
00:01:00 min
| 7 ore fa
Messico, piogge torrenziali causano gravi inondazioniMessico, piogge torrenziali causano gravi inondazioni
mondo
Messico, inondazioni devastano il nord di Veracruz
00:01:00 min
| 8 ore fa
La polizia salva le persone intrappolate nelle auto dopo che la tempesta Alice ha colpito la SpagnaLa polizia salva le persone intrappolate nelle auto dopo che la tempesta Alice ha colpito la Spagna
mondo
Spagna, alluvioni in Murcia dopo la tempesta Alice
00:01:00 min
| 8 ore fa
Dopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da GazaDopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da Gaza
mondo
Dopo due anni di conflitto, le prime immagini aeree da Gaza
00:02:00 min
| 1 ora fa
Tregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazzaTregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazza
mondo
Tregua a Gaza, la gratitudine tra i familiari in piazza
00:01:31 min
| 2 ore fa
Tennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersiTennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersi
mondo
Tennessee, esplode fabbrica di esplosivi: diversi dispersi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Le forze ucraine usano gli HIMARS contro l'esercito russoLe forze ucraine usano gli HIMARS contro l'esercito russo
mondo
Le forze ucraine usano gli HIMARS contro l'esercito russo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Terremoto nelle Filippine, residenti alle prese con i danniTerremoto nelle Filippine, residenti alle prese con i danni
mondo
Terremoto nelle Filippine, residenti alle prese con i danni
00:01:00 min
| 3 ore fa
Libano, attacchi israeliani uccidono almeno una personaLibano, attacchi israeliani uccidono almeno una persona
mondo
Libano, attacchi israeliani uccidono almeno una persona
00:01:00 min
| 3 ore fa
Gaza, Giudetti: è una guerra di odio, a pagare il prezzo più alto sono i bambiniGaza, Giudetti: è una guerra di odio, a pagare il prezzo più alto sono i bambini
mondo
Gaza, Giudetti: è una guerra di odio, a pagare il prezzo più alto sono i bambini
00:02:50 min
| 3 ore fa
ERROR! TG1110V045ERROR! TG1110V045
mondo
La devastazione della Striscia di Gaza ripresa dal drone
00:01:37 min
| 5 ore fa
Le prime immagini della devastazione della Striscia di GazaLe prime immagini della devastazione della Striscia di Gaza
mondo
Le prime immagini della devastazione della Striscia di Gaza
00:01:53 min
| 6 ore fa
ERROR! Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del PartitoERROR! Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del Partito
mondo
Corea del Nord, Kim Jong Un celebra 80 anni del Partito
00:01:00 min
| 7 ore fa
Messico, piogge torrenziali causano gravi inondazioniMessico, piogge torrenziali causano gravi inondazioni
mondo
Messico, inondazioni devastano il nord di Veracruz
00:01:00 min
| 8 ore fa
La polizia salva le persone intrappolate nelle auto dopo che la tempesta Alice ha colpito la SpagnaLa polizia salva le persone intrappolate nelle auto dopo che la tempesta Alice ha colpito la Spagna
mondo
Spagna, alluvioni in Murcia dopo la tempesta Alice
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità