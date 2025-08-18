Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska

00:01:00 min
|
44 minuti fa

Il 18 agosto 2025 i leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Finlandia affiancheranno Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca dopo la sua esclusione dal summit di sabato tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. L’obiettivo è rafforzare la posizione ucraina ed evitare un nuovo scontro come quello avvenuto a febbraio nello Studio Ovale. A Washington si discuterà di garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 NATO e di un piano europeo per addestrare ed equipaggiare l’esercito ucraino. Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto anche una forza alleata in Ucraina, lontana dal fronte, per garantire la tenuta della pace.

ERROR! FL CHIESA SVEZIAERROR! FL CHIESA SVEZIA
mondo
Svezia, storica chiesa di Kiruna trasferita per la miniera
00:01:00 min
| 39 minuti fa
pubblicità
ERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da SerraERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
mondo
Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
00:01:00 min
| 44 minuti fa
ERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragliERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
mondo
Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
00:00:48 min
| 2 ore fa
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativaUcraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
mondo
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
00:03:21 min
| 3 ore fa
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europeiTimeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
mondo
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
00:28:39 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR MELONIERROR! ESTR MELONI
mondo
Ucraina, Meloni: no soluzioni facili per fermare guerra
00:00:19 min
| 3 ore fa
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su GazaPalestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
mondo
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
00:01:00 min
| 55 minuti fa
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da recordIncendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
mondo
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
00:00:53 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in VaticanoPapa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
mondo
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
00:02:00 min
| 4 ore fa
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 7 ore fa
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feritiGuerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
mondo
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
00:01:38 min
| 8 ore fa
ERROR! FL CHIESA SVEZIAERROR! FL CHIESA SVEZIA
mondo
Svezia, storica chiesa di Kiruna trasferita per la miniera
00:01:00 min
| 39 minuti fa
ERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da SerraERROR! Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
mondo
Portogallo, cani salvati da incendio a Pampilhosa da Serra
00:01:00 min
| 44 minuti fa
ERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragliERROR! Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
mondo
Ucraina, Meloni: oggi giornata importante, ci sono spiragli
00:00:48 min
| 2 ore fa
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativaUcraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
mondo
Ucraina-Russia, le diverse posizioni al tavolo della trattativa
00:03:21 min
| 3 ore fa
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europeiTimeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
mondo
Timeline, l'attesa per il vertice tra Zelensky, Trump e i leader europei
00:28:39 min
| 3 ore fa
ERROR! ESTR MELONIERROR! ESTR MELONI
mondo
Ucraina, Meloni: no soluzioni facili per fermare guerra
00:00:19 min
| 3 ore fa
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su GazaPalestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
mondo
Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza
00:01:00 min
| 55 minuti fa
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da recordIncendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
mondo
Incendi in Spagna, arrivati aiuti internazionali da record
00:00:53 min
| 4 ore fa
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in VaticanoPapa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
mondo
Papa Leone XIV, martedì sera il rientro in Vaticano
00:02:00 min
| 4 ore fa
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsiInondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
mondo
Inondazioni in Pakistan, oltre 300 morti: ripresi i soccorsi
00:01:00 min
| 7 ore fa
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feritGuerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e ferit
mondo
Guerra Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: morti e feriti
00:00:45 min
| 8 ore fa
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feritiGuerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
mondo
Guerra in Ucraina, notte di bombardamenti morti e feriti
00:01:38 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità