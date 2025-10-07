Lecornu cerca accordi per un nuovo esecutivo

00:01:23 min
|
18 ore fa

Giorni di confusione e attesa in Francia, dove lunedì il Primo Ministro Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al Presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Macron ha poi chiesto a Lecornu di restare in carica fino a mercoledì sera, per portare avanti delle discussioni parlamentari e provare a salvare la legislatura. Nelle prime consultazioni con il gruppo macronista, l'attenzione è caduta su due temi fondamentali: la legge di bilancio di cui la Francia dovrebbe dotarsi nelle prossime settimane e la Nuova Caledonia, territorio d'oltremare che vuole l'indipendenza. Attesa alle consultazioni anche la coalizione di sinistra. Il Partito Socialista ha accettato l'invito. La sinistra è sempre più fragmentata e divisa, una parte spera nella coabitazione e si dice pronta a governare, un'altra chiede invece le dimissioni di Macron. Blocco da parte del Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella. I due, preferiti nei sondaggi, spingono per tornare alle urne e hanno già fatto sapere che non si presenteranno alle consultazioni con Lecornu. Mentre le discussioni continuano tra i parlamentari, Macron ha ricevuto il presidente del Senato e la presidente dell'Assemblée Nationale: possibile segno dello scioglimento del Parlamento. .

Lituania, esercitazione di evacuazione civili a VilniusLituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
mondo
Lituania, esercitazione di evacuazione civili a Vilnius
00:01:00 min
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporaliMaltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
mondo
Maltempo Romania, allagamenti per forti piogge e temporali
00:01:01 min
| 1 ora fa
mondo
Veggie burger, divieto uso termine votato dal Parlamento Ue
00:01:00 min
| 1 ora fa
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre mortiAttacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
mondo
Attacco missilistico ucraino a Belgorod: tre morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 mortiMadrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
mondo
Madrid, crolla edificio in ristrutturazione: almeno 4 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamoZoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
mondo
Zoo di Berlino, nato cucciolo di ippopotamo
00:01:00 min
| 3 ore fa
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa SedePapa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
mondo
Papa: Parolin ha espresso la posizione della Santa Sede
00:18:24 min
| 3 ore fa
mondo
Papa: in 60mila a Udienza Generale, anche via Conciliazione
00:01:36 min
| 4 ore fa
India, frana colpisce autobus: 15 mortiIndia, frana colpisce autobus: 15 morti
mondo
India, frana colpisce autobus: 15 morti
00:01:00 min
| 3 ore fa
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israelianaFlotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
mondo
Flotilla, nove imbarcazioni bloccate dalla marina militare israeliana
00:01:47 min
| 5 ore fa
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da IsraeleFlotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
mondo
Flotilla Coalition, imbarcazioni bloccate da Israele
00:00:50 min
| 5 ore fa
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notteGaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
mondo
Gaza, nuovi bombardamenti israeliani nella notte
00:01:00 min
| 6 ore fa
