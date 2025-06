Leone XIV, a Castel Gandolfo fervono preparativi per il ritorno del Papa

Ancora non c'è una data ufficiale, in paese si vocifera inizio luglio. "Per vie ufficiose sappiamo che arriverà un'ordinanza, per il mese di luglio, che riguarda i mercoledì e le domeniche." Castel Gandolfo tornerà ad essere il Vaticano 2, la residenza estiva del Pontefice. "Il fermento che si è creato quando qualche settimana fa ci è venuto a trovare, questo ha acceso ancora di più la speranza." Papa Leone XIV trascorrerà nel Palazzo Pontificio sui Castelli alcune settimane, ripristinando una tradizione secolare interrotta da Papa Francesco. "Noi lo stiamo aspettando a braccia aperte. Sono 12 anni che siamo senza Papa nella città dei papi." I lavori fervono per rimettere a posto gli alloggi della gendarmeria. "Già è una settimana e passa che lavorano lì. I lavori sono quasi terminati." Il parroco di Castel Gandolfo non nasconde l'emozione. "È una cosa bellissima, poi la tradizione della presenza dei papi è lunga quasi 400 anni, quindi i papi si sentono qui come a casa loro." In città Don Taddeo è chiamato Don Biker per la sua passione per le motociclette. Sabato ha incontrato il Papa in Vaticano per il Giubileo dei motociclisti e gli ha regalato un chiodo in pelle. Il Papa ha ricevuto lo stesso giubbotto soltanto bianco, con Gesù misericordioso." Nei negozi di souvenir ancora non sono arrivati i gadget con le immagini di Prevost, il ritorno del pontefice porterà molta gente qui. Già oggi, ogni anno 80mila persone vengono per visitare i giardini e il museo del Palazzo Pontificio. "Crea un movimento non indifferente. Poi dà una visibilità mondiale che non ti dà nessuno, cioè l'Angelus in mondovisione da Castel Gandolfo è una pubblicità infinita, è un richiamo turistico, commerciale che non ha prezzo." "Il Papa quando viene qui, con tutto il rispetto dei pellegrini, c'è un bel seguito dei pellegrini che vengono con il Rosario, a pregare e andare poi da dove sono venuti. Non è che si fermano a usufruire dei servizi del paese come la ristorazione, gli alberghi, è un circuito chiuso, molto chiuso." .