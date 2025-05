Leone XIV, Trump: orgoglio, non vedo l'ora di incontrarlo

È il momento delle congratulazioni, della gioia, del giubilo, è anche il momento della cautela, però, il post di Trump è piuttosto sobrio considerando i precedenti, un onore avere un Papa americano, scrive il Presidente, non vedo l'ora di vederlo. L'attuale centralità degli Stati Uniti nello scenario internazionale non è l'unica ragione dietro la scelta di un Papa Yankee, come lo chiama qualcuno, ma contribuisce a spiegarla. I membri cattolici dell'amministrazione, dal vicepresidente Vance al Segretario di Stato Rubio, reagiscono alla notizia con un entusiasmo che appare sincero. La scelta di Leone XIV arriva in un momento in cui la religione cattolica è particolarmente influente e diffusa negli Stati Uniti, praticata dal 20% degli americani adulti e da una persona su tre a Chicago, città natale del Papa. Cattolico è anche l'ex presidente Biden. Chiedersi se il pontefice sarà pro Trump o anti Trump è un gioco ozioso e probabilmente inutile. Il Papa sarà il Papa, ma nelle posizioni espresse dal Cardinal Prevost prima del conclave, possiamo intuire dov'è che il suo pensiero diverge maggiormente da quello dell'amministrazione e dove invece la distanza si fa meno ampia. Immigrazione, lotta alla povertà e ambientalismo sono i temi in cui Prevost sembra avere idee ben diverse da quelle di Trump, più cauto invece sui diritti degli omosessuali. Quando vedrò il Papa sarà un incontro significativo, dice Trump, lo sarà sicuramente. .