L'Europa si stringe a Kiev nel terzo anniversario

Se si vuole rappresentare la situazione del conflitto ucraino a tre anni dal suo inizio, c'è prima di tutto un'immagine: la fila di bandiere gialle e blu affiancate a quelle europee a Bruxelles, di fronte alle istituzioni del Vecchio Continente. Poi c'è un suono, quello delle sirene a Kiev, che accoglie la fitta delegazione europea recata in visita nella capitale ucraina. E infine c'è una similitudine, quella di un formicaio impazzito, l'Occidente, dove ognuno corre in una direzione diversa. Da un lato c'è l'UE che con una nutrita delegazione va Kiev. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che assicura che il destino dell'Ucraina è il destino dell'Europa e che l'ingresso dell'Ucraina nell'UE può essere anche prima del 2030. Al suo fianco anche il presidente del Consiglio Antonio Costa, una fitta rappresentanza di commissari e poi capi Stato e di Governo europei, ma un po' in ordine sparso. C'è la Spagna, con Pedro Sanchez, i presidenti delle Repubbliche baltiche, c'è il canadese Justin Trudeau. Ma non c'è la Premier Giorgia Meloni, a Kiev nei due anni precedenti. Nel frattempo a Bruxelles il Consiglio degli Affari Esteri dà il via al 16esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Madame Pesc, Kaja Callas, aggiunge che si è iniziato a lavorare a un 17esimo, e che la NATO senza l'Ucraina è meno sicura. A questo si aggiungono 3,5 miliardi di euro a sostegno. "Qualsiasi accordo venga trovato sulla guerra in Ucraina, senza l'UE e senza Kiev non funzionerà", scandisce. Quasi nello stesso momento il Premier britannico Keir Starmer, in videoconferenza con Kiev, annuncia un sostegno addirittura superiore: 4,5 miliardi di sterline, e si affianca a Bruxelles dichiarando la sua contrarietà a negoziati diretti tra Trump e Putin sul futuro dell'Ucraina. La giornata prosegue con un vero e proprio tourbillon di incontri diplomatici. Ma Ma intanto la visita europea a Kiev si conclude con la conferenza stampa congiunta e il Presidente ucraino Zelensky che dice: "Se l'Ucraina cade, tutti i Paesi simili al nostro, come l'Estonia, sono a rischio a causa delle politiche del Cremlino". Ma l'impressione è che queste parole facciano meno effetto rispetto a tre anni fa. .