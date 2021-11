Libia, Draghi: Ue faccia di più su sbarchi

Questi sbarchi continui sull'Italia rendono la situazione insostenibile. Quindi l'Unione Europea deve trovare un accordo su questo fronte e noi stessi dobbiamo riuscire a investire di più in Libia, a spendere più denaro in Libia per aiutare i libici a creare delle condizioni più umane per queste migrazioni che molto spesso non originano in Libia ma vengono da Paesi vicini, limitrofi. In questo senso il Primo Ministro Dabaiba, con cui ho discusso queste cose più volte, ha ragione. La Libia è anche un Paese di passaggio.