Venerdì 16 maggio, centinaia di manifestanti hanno chiesto a Tripoli le dimissioni del premier Abdulhamid Dbeibah. I cortei si sono spostati da Piazza dei Martiri fino al palazzo del governo. Alcuni ministri si sono dimessi in segno di solidarietà con i manifestanti. Dbeibah è in carica dal 2021, ma le elezioni previste non si sono mai tenute.