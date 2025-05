Quello che cerco sempre di fare è trovare delle piccole storie che affrontano con i dettagli e cercano di completare un quadro più ampio, una storia più grande. E questo l'ho fatto proprio in "Anime Baltiche", e anche in questo libro. Alcuni scrittori entrano in una storia dalla porta principale e io cerco invece sempre una porta sul retro, una porta laterale, una porta che nessuno aveva trovato prima. .