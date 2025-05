Libri, Mokhtar Amoudi parla del suo esordio

"In Francia nei vari quartieri ci sono persone molto brave, ma anche cattive come ovunque, ovviamente. Solo che nelle periferie francesi c'è molta ultraviolenza, molta delinquenza e quindi io parlo proprio di questo percorso e di come, si partecipa a questo tipo di vita ed è questo che volevo mostrare il fatto che Skander all'inizio forse è vittima, ma poi vuole partecipare attivamente a questa vita. E quindi c'è, come dire, una sorta di fatalismo, ecco, un fatalismo che ti fa pensare che quando arrivi da lì non hai altra scelta". .