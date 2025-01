Il male per me è un termine un po' teologico, quando si parla di bene da una parte e male da un'altra. È un po' come quando, durante la storia, c'è una guerra e ciascuna delle parti crede che Dio sia dalla sua parte e che l'altra parte sia il male. Ma in realtà da un punto di vista storico è una questione moralmente neutra, entrambe le parti stanno cercando di raggiungere il potere e di trionfare, ma credo che nessuno di loro sia cattivo.