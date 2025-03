Libro possibile a Londra, Masneri racconta "Paradiso"

Il Paradiso è la storia di un giovane giornalista milanese, freelance, che si trova per la prima volta a Roma a inseguire un regista premio Nobel che deve intervistare. Quindi per lui è la grande occasione della vita e in realtà invece si perderà in una specie di melma romana di feste, controfeste, strani personaggi che lo avvilupperanno e da cui lui non farà mai più ritorno. Roma è la città dove il tempo si è fermato in una specie di curvatura dello spazio-tempo, dove tutto rallenta e dove tutti alla fine cercano queste cose, un po' il principe spiantato, la festa dei nobili, della grande bellezza e i personaggi un po' più strani che in altre città non ti aspetti. Questa cosa per chi viene dalla provincia, per chi da altre realtà, come me anche, è molto affascinante, cioè l'idea che ci siano anche questi personaggi con cui tu, diciamo, hai a che fare. .