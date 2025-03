La cultura è quel ponte di linguaggi, relazioni. Il sistema cultura pugliese, attraverso il libro possibile arriva con questo format internazionale qui a Londra, alla London Book Fair. Arriva proprio a creare quei presupposti in una delle capitali fra l'altro um target dei processi di sviluppo pugliesi perché promuove la Puglia non solo come destinazione turistica, ma anche come destinazione culturale. Questo è un valore grandissimo che riconosciamo al libro possibile. .