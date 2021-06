Due nomi significativi per omaggiare due personalità importanti e la Famiglia Reale: Lili, diminutivo di Lilibet, e Diana. Così il Principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno scelto di chiamare la loro secondogenita, venuta alla luce lo scorso 4 giugno, in una clinica di Santa Barbara, in California, dove la coppia si è trasferita da poco più di un anno. Un tributo alla Regina Elisabetta, da sempre affettuosamente chiamata Lilibet dai componenti della Famiglia Reale, e un atto d'amore nei confronti della Principessa Diana la cui scomparsa, come ha anche ammesso lo stesso Harry, ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua vita. La bambina, che pesa circa 3 kg e mezzo, sta bene così come la mamma ed entrambe sono già tornate a casa. Tanti i messaggi di auguri, giunti dopo la notizia, da parte di amici e celebrità. A festeggiare la nascita della nuova figlia di Harry e Meghan, ottava nella linea di successione, anche la Famiglia Reale. La Regina Elisabetta e il Principe Carlo, William e Kate, sono felici per la notizia della nascita della figlia di Harry e Meghan, hanno fatto sapere da Buckingham Palace. Una scelta che ha il sapore di prove di riconciliazione tra la coppia e la Corona dopo le dichiarazioni rilasciate ai media durante le quali Harry e Meghan hanno svelato i retroscena della vita di Palazzo, parlando anche di dissapori con il padre di Harry, Carlo, e quelli del fratello, William. Polemiche che però avevano lasciato fuori proprio la nonna, Elisabetta, per la quale i due avevano sottolineato tutto il loro affetto. La coppia, che non ha diffuso nessuna foto della bimba, ha comunicato la notizia attraverso un comunicato pubblicato sul sito di Archewell, la loro organizzazione benefica.