L'impegno di Trenitalia per la sostenibilità

L'impegno di Trenitalia in termini di sostenibilità è un po' nel DNA della nostra azienda. Abbiamo la fortuna di gestire servizi nella mobilità ferroviaria che tipicamente è il mezzo di trasporto più sostenibile in assoluto rispetto agli altri mezzi di trasporto: l'aereo e tanto più la macchina, per cui diciamo fa parte del nostro DNA. Lo facciamo da sempre, negli ultimi anni abbiamo ancora rafforzato questo processo con l'acquisto di nuovi treni tipo Frecciarossa 1000 o i nuovi treni regionali che hanno un elevato grado di riciclabilità alla fine della loro vita utile, un bassissimo grado di consumi energetici durante il loro percorso. Quindi queste sono, diciamo, le cose più evidenti.