Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati per circa 15 minuti in Vaticano, nella Basilica di San Pietro, senza la presenza dei loro collaboratori e prima dell'inizio dei funerali di Papa Francesco. Secondo un portavoce di Zelensky, hanno concordato di rivedersi più tardi per ulteriori colloqui. Trump e Zelensky hanno incontrato anche il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron.