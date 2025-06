L'intervista alla premio Pulitzer Anne Applebaum

"Naturalmente alcune cose sono sempre le stesse. Ci sono uomini forti, uomini vanitosi e narcisisti che vogliono controllare tutto e desiderano farlo e con noi l'hanno fatto per tutta la loro storia. Penso che alcune delle cose nuove siano che i dittatori di oggi sono, molto spesso miliardari, persone che hanno legalmente o illegalmente prelevato enormi quantità di denaro dal proprio Paese. A volte le nascondono all'estero in paradisi fiscali o in proprietà in Europa o altrove. E questo fornisce loro uno strumento di influenza che i dittatori in passato non avevano e naturalmente hanno anche la tecnologia di sorveglianza che dà loro il controllo sulle persone e sui loro movimenti e sui loro soldi, soldi che spendono, cosa che non avrebbero avuto in passato e poi naturalmente l'esistenza dei social media che sono manipolabili, che cercano di giocare sulle emozioni delle persone che possono creare movimenti, rabbia e emozioni. Queste sono qualcosa che ovviamente i regimi autoritari stanno cercando di imparare a usare, tutti questi sono nuovi strumenti nelle mani di impulsi antichi". .