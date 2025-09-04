Lisbona, deraglia funicolare: la polizia delimita la zona

Sono almeno 15 i morti e diverse le persone rimaste ferite, nel deragliamento della funicolare Elevador da Glória di Lisbona avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre. È il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti e collega piazza dei Restauradores, nel centro della città, a Príncipe Real. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La zona è stata delimitata dalla polizia all’alba .

