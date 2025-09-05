Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti

"Saliamo, ci mettiamo seduti, quindi è tutto normale, mi ricordo anche la strizzata d'occhio, ci siamo seduti, anche se a distanza. Dopodiché siamo partiti, anche lì tutto normale. Improvvisamente lei si è fermata, è partita all'indietro proprio in caduta libera, fino a che a tutta velocità si è fermata di botto su quello che è il fermo di fine rotaia. E a quel punto tutte le persone che erano in piedi sono cadute, ma anche io che ero ero seduta, ma io sono stata sbalzata fuori, quindi sono caduta su qualcuno, qualcuno mi è caduto sopra, insomma in tutto questo mi sono fatta male al braccio, mi sono resa conto subito perché l'ho sollevato e c'aveva proprio una posizione innaturale, poi mi faceva male. Quindi ho urlato il braccio, il braccio, però poi in realtà, il braccio me lo sono quasi scordato per qualche istante perché si è sentito il botto dell'altra cabina della funicolare che si schiantava contro l'edificio, per cui a quel punto l'adrenalina, cioè tutti in piedi, io ho visto tutto un polverone, pensavo a un attentato sinceramente, perché non capivo cioè noi che c'eravamo schiantati, poi il botto, poi il fumo, per cui siamo corsi tutti quanti via, fino alla piazza che era insomma quella piazza è un ambiente libero, eh? Dopodiché riguardandoci indietro, che piano piano insomma, abbiamo capito cosa fosse successo, anche se lì per lì il, cosa fosse successo effettivamente non l'abbiamo capito perché non è che sono state a razionalizzare, sono due, sono collegate, quindi la nostra si è schiantata perché si era liberata quella. Però insomma ci siamo resi conto che era un incidente". "Noi quindi eravamo già partiti con la funicolare, poi ci siamo fatti quella decina di metri verso il basso, e la nostra si è fermata di botto. Io sono riuscito a rimanere seduto, quindi ho visto, innanzitutto tutte le persone che cadevano. Poi ho sentito il rumore della seconda. La polvere che si è sollevata e quindi ho guardato verso avanti. La cosa che mi ricorda appunto che l'autista della nostra ha visto lo schianto dell'altra, ha guardato verso di noi e poi è subito sceso, quindi a quel punto ha capito che la cosa essenziale era da scendere perché si è visto tutto questo ammasso che cadeva da giù. Gente dalla nostra, anche come si vede nei video, ha cercato di uscire dai finestrini che erano comunque abbassati. Però era veramente impossibile la all'interno della cabina erano tutti uno sopra l'altro. C'era anche una ragazza con una gamba che si era rotta, un signore che sanguinava abbastanza copiosamente". .