Lituania, base di Šiauliai, mentre le tensioni tra Occidente e Russia tornano a salire, c'è una missione della NATO, la Baltic Air Policing, che da settembre coinvolge l'Italia con un compito delicato. "É un sistema Italia che è vincente ed riconosciuto per la sua autorevolezza, per la sua professionalità in tutto il Mondo. L'Aeronautica Militare nei paesi baltici ha un ruolo fondamentale, perché non è soltanto a guardia del confine della Lettonia o dell'Estonia, delle Lituania ma è a guarda dei confini della NATO. Siamo quindi i soldati della NATO che per la loro professionalità, mi piace ripeterlo e ribadirlo, sono riconosciuti come esempio non soltanto in ambito europeo ma in ambito mondiale". "Sono quattro gli Eurofighter italiani che sorvolano i cieli lituani in questa missione della NATO, 120 i nostri militari impegnati". ...apre modalità Fast Scramblers, cioè si decolla in una manciata di minuti, giorno e notte, non appena i cieli della NATO vengono violati, intercettando e scortando soprattutto velivoli russi. Nel giorno in cui arriviamo, i nostri Eurofighter si alzano in volo per ben due volte. "Noi siamo qui per proteggere i cieli del Baltico a nome dell'Alleanza Atlantica, verso quei velivoli che non hanno le autorizzazioni necessarie. Quindi non parlerei di tensione quanto di impegno professionale operativo che noi applichiamo tutti i giorni senza soluzione di continuità". Tempi di attivazione record per l'Italia, che per raggiungere questi obiettivi ha una squadra collaudata: tecnici, controllori di volo, previsori meteo e naturalmente, i piloti. "Non siamo soli, nel fatto dei cieli ma abbiamo tutta una struttura alle nostre spalle, a partire dagli specialisti, a partire dai controllori, tutta la catena di comando e controllo. Noi fondamentalmente siamo un po' gli occhi di chi atterra, per riportare quello che succede in volo, eventualmente agire se necessario e supportare tutte quante le decisioni che vengono prese poi dagli altri comandi". "Siamo dei professionisti ed ogni qualvolta abbiamo la possibilità di lavorare con personale di altre nazioni, ci distinguiamo sempre sia per professionalità che per impegno, soprattutto per i risultati". "L'adrenalina riesce a ricaricare di tutti i momenti passati sotto l'aereo nello shelter, anche in condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli, come puoi immaginare qui Lituania". Le condizioni meteo sono davvero molto incisive per quanto riguarda la sicurezza dell'attività di volo in generale, questo lo scopriamo anche individualmente nei voli civili, ma nei voli militari lo è ancora di più paradossalmente, perché parliamo ovviamente di attività di scramble, quindi di aerei che sono armati e di conseguenza è importante che i nostri velivoli con, gli equipaggi, possano svolgere l'attività operativa in sicurezza ma soprattutto rientrare a casa".