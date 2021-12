A Live In la più giovane europarlamentare, Peter-Hansen

"Continuiamo a parlare di Europa, continuiamo a parlare di giovani. È con noi Kira Marie Peter-Hansen, che è collegata anche lei ovviamente... Grazie per essere con noi. Buon pomeriggio. Kira, come dicevo, è stata eletta a 21 anni e 3 mesi, è danese, fa parte del gruppo dei Verdi. Allora, Onorevole, in questo momento, in sala, qui con noi ci sono quelli che possono essere considerati suoi fratelli minori. Molto spesso si dice che la politica è lontana dalle giovani generazioni, che L'Europa è lontana e non si occupa abbastanza dei ragazzi. Che cosa fai, che cosa vuole dire loro, come si può chiudere questo gap?" "Grazie mille per l'invito. Si condivido le preoccupazioni della lontananza tra politica e giovani. È difficile capire come si possa coinvolgere i giovani in ciò che succede. Cos'è importante? Continuare a lottare per una migliore rappresentazione. Io sono stata eletta da giovanissima, per cui sostengo i giovani nelle politiche e proviamo a influenzare i politici attraverso le manifestazioni e l'attivismo che abbiamo visto anche tramite Fridays For Future. Quindi questa è non strada." "Direttore?" "Onorevole, abbiamo sentito prima la Presidente Von der Leyen, parlare del piano Next Generation EU, volevo chiederle: secondo lei, di quel piano, qual è la misura, il provvedimento, che può fare davvero la differenza." "Penso che la parte più importante, è il fatto che noi agiremo collettivamente in Europa. Noi ci allontaneremo delle politiche di mitigazione della crisi degli anni passati, in cui ogni anno, in cui ogni Paese, agiva da solo. Per cui, tutti, dovremo riconoscere di avere una responsabilità per tutta l'Europa, se vogliamo uscire dalla crisi del Covid. Quindi, questa per me, è la parte più importante del Next Generation EU. E poi serve anche per le prossime generazioni, perché si concentra sulla transizione ecologica. Avremmo potuto fare di più, non sono soddisfatta completamente, ma è un primo passo per un futuro più verde." "Onorevole, gli ultimi 30 secondi, perché purtroppo, ovviamente l'inizio di questi eventi è sempre un po' di corsa. Che cosa l'ha spinta a scendere in politica?" "Cosa mi ha spinta? La volontà di fare qualcosa, di agire, provare a cambiare il mondo, ciò che mi circonda, creare un mondo migliore, specie per quanto riguarda la crisi dei profughi, la crisi climatica. Per cui, secondo me, è importante, che tutti, sappiamo che possiamo cambiare la politica dall'interno, ma anche da fuori, facendo l'attivismo. Dedicandoci all'attivismo." "Grazie. Grazie per essere stata con noi. Direttore, vuole aggiungere qualcosa?" "Soltanto un saluto e un ringraziamento per essere stata con noi. Grazie." "Grazie, buon pomeriggio. Noi salutiamo Kira Marie Peter-Hansen.".