Liverpool, aggressore indagato per tentato omicidio

"Liverpool è unita e tutto il Paese è al suo fianco", ha commentato il Premier Keir Starmer all'indomani di accaduto nella città dei Beatles in festa per celebrare la vittoria in Premier League dell'omonima squadra. Non accadeva dal 2020 che il Liverpool Football Club vincesse il campionato, ma allora non si era potuto festeggiare a causa del Covid. Anche per questo motivo, e ancora di più trattandosi di un lunedì di ferie in decine di migliaia si erano riversati nel centro della città per seguire la parata dei Red's, fino a quando un'auto non è bianco residente in zona, è stato arrestato. Dettagli questi resi noti molto in fretta dalla Merseyside Police per cercare di mettere subito un freno alle speculazioni sui Social Media. L'estate scorsa, infatti, la diffusione di notizie false sull'autore dell'attacco di Southport, che aveva ucciso a coltellate tre bambine, avevano creato gravi problemi di ordine pubblico in tutta l'Inghilterra. Non è chiaro cosa abbia spinto l'uomo, ora indagato per tentato omicidio, ad agire così, ma è stata esclusa la matrice terroristica. Resta alta l'apprensione per alcuni dei 27 feriti ospedalizzati, in particolare per un ragazzino finito sotto l'auto insieme a tre adulti. TG 24, Londra. .